Eindhoven krijgt 4D-bioscoopzaal

Zuid-Koreaans 4DX

Om zalen te kunnen ombouwen naar 4D, is Pathé een contract aangegaan met het Zuid-Koreaanse 4DX. Dit bedrijf heeft naast tientallen 4D-bioscopen in eigen land, ook diverse zalen in Europa. De eerste 4DX-zalen werden vorig jaar geopend in Pathé De Munt en Pathé De Kuip. Dit jaar volgen er nog drie. Pathé Scheveningen is eind oktober aan de beurt. Eind november gaat de 4DX-zaal in Pathé Eindhoven open, half december volgt Pathé Maastricht.