Eindhoven krijgt bijna 30 miljoen voor woningbouw Strijp-S en stationsgebied, grootste bedrag uit beurs minister Ollongren

,,Als strijder voor een betaalbare stad, ben ik daar heel erg blij mee", zegt wethouder Yasin Torunoglu die ‘een gat in de lucht sprong’. ,,Dit is een doorbraak voor KnoopXL. Met het geld kunnen we investeren in de nodige infrastructuur, zodat we laten zien dat we niet alleen praten over betaalbaar wonen, maar ook de daad bij het woord voegen en sociale huur- en middeldure huurwoningen kunnen bouwen. Op die manier borgen we een betaalbare stad. Zodat de eigen inwoners door de economische groei niet de stad uitgedreven worden.”