Eindhoven krijgt geen coronakorting van verhuurder Muziekgebouw, ‘Wethouder is afgescheept met drogreden’

Rechter: politie Eindhoven verantwoor­de­lijk voor schade die ontstond bij woningin­val en inbeslagna­me spullen

EINDHOVEN - De politie in Eindhoven is verantwoordelijk voor schade die een man uit Eindhoven opliep nadat zijn woning werd binnengevallen, dat oordeelt de rechter. De man kreeg in beslag genomen goederen niet terug, terwijl dat wel had gemoeten.

24 maart