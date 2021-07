Eindhoven mikt nu vooral op 2023 voor Formule E-race

Woontoren De Nieuwe Eindhoven, gepland aan de Vestdijk, weer flinke stap dichter bij daadwerke­lij­ke bouw

9 juli EINDHOVEN - Woontoren De Nieuwe Eindhoven aan de Vestdijk is weer een flinke stap dichterbij de daadwerkelijke bouw gekomen. Initiatiefnemer Stein Ontwikkeling heeft een overeenkomst met de gemeente Eindhoven gesloten over de bouw. Ook is het ontwerp doorontwikkeld. De tuin op de begane grond begint nu echt vorm te krijgen.