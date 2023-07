Eindhoven neemt extra maatregelen om hoge werkdruk kinderopvang tegen te gaan

PSV en FC Eindhoven zetten gestopte keeper Bertrams na zijn fysieke pech nog één keer in de schijnwer­pers

PSV en FC Eindhoven spelen woensdagavond in het Philips tegen elkaar in een vriendschappelijke Lichtstadderby: rood-wit en blauw-wit strijden om Eindhovense eer en een officiële trofee, die wordt uitgereikt door VDL-topman Van der Leegte. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is voor beide ploegen een nieuwe etappe in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.