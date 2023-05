Eindhoven overweegt hulp voor inwoners bij afsluiten energiecontracten

Adil Ramzi geeft ambitieus signaal af en wil coach van PSV worden

Adil Ramzi denkt dat hij op dit moment al klaar is om coach van PSV te worden. Dat zegt de trainer van Jong PSV in een gesprek met de NOS, die hem geïnterviewd heeft. Volgens de 45-jarige coach van het beloftenteam kan hij de klus aan en gelooft hij in zijn kwaliteiten. Vorig jaar bewandelde de vorige week opgestapte Ruud van Nistelrooij dezelfde route als hij.