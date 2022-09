Eindhoven stapje voor stapje mooier maken, en dat al tien jaar

EINDHOVEN - Op een zolderkamertje in Woensel-West begon Esther Hofstede op 26 juli 2012 Samen voor Eindhoven (SvE). Nu heeft de organisatie een kantoor op de High Tech Campus. Het tienjarig jubileum werd donderdag gevierd op GGzE-landgoed de Grote Beek.

Als sociaal ondernemer zag Hofstede een kans om maatschappelijke organisaties te koppelen aan grote bedrijven. Grote bedrijven als Philips, ASML en DAF wilden dat hun werknemers de gelegenheid kregen om ‘goed te kunnen doen voor de wereld om je heen’. Er was en is een groeiende behoefte aan ondersteuning van vrijwilligers bij maatschappelijke organisaties.

Hofstede: „De afgelopen tien jaar hebben al bijna vijftienduizend bedrijfsvrijwilligers hun expertise, tijd, talent en handen ingezet voor lokale goede doelen. Een fantastisch aantal, maar belangrijker nog is de ervaring die deze vrijwilligers krijgen. Als je uit je bubbel stapt en dus in aanraking komt met mensen die je mogelijk niet dagelijks tegenkomt, is dat de verrijking voor jezelf, maar meer nog voor de mensen die je helpt.”

Meegenomen ‘op reis’

Tijdens de jubileumviering werden de genodigden meegenomen op ‘reis’. De ‘reis’ ging langs zes uiteenlopende organisaties, de medewerkers van SvE fungeerden als reisleiders.

De organisaties waarmee kennis werd gemaakt waren Kledingatelier #Awesome, de soepfiets van het Leger des Heils, Groendomein ‘t Wasven, Archipel, Brainport en ‘Ervaring die staat’. Het laten kennismaken met deze organisaties is precies waar SvE zo goed in is, namelijk zorgen voor verbinding en leren van elkaar.

„De afgelopen tien jaar hebben we veel bereikt, maar ik denk groter: als we zoveel mensen kunnen veranderen, dan kun je het hele systeem veranderen. Een wereld met meer wederzijds begrip en respect, oog voor de ander en minder oordeel. Daar zet ik me graag voor in”, vertelt Hofstede.

Tien jaar geleden startte SvE met niets, geen medewerkers, geen subsidie en nog geen bemiddelde bedrijfsvrijwilligers. Inmiddels zijn er meer dan 100 partners en betrokken bedrijven met bedrijfsvrijwilligers en er is samenwerking met zo’n 150 non-profitorganisaties. Ook is een team van elf mensen dagelijks actief.

Hofstede: „Wensen en dromen voor Eindhoven en zijn inwoners hebben we altijd. Samen kunnen we Eindhoven stapje voor stapje mooier maken.” Of, zoals een van de genodigden verwoordde: „SvE gefeliciteerd met jullie mijlpaal, jullie verbinden Eindhoven en maken Eindhoven, liever, toegankelijker en beter.”