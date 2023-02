Eindhoven steunt pleidooi voor gezamenlijke introductieweek met universiteit, hbo én mbo

Eindhoven­se ambtenaren in actie voor meer loon, nog geen stakingen

EINDHOVEN - Een kleine groep ambtenaren van de gemeente Eindhoven heeft dinsdagmiddag kort actiegevoerd voor meer loon. Ze volgen het voorbeeld van gemeenteambtenaren in verschillende andere grote steden, al is er in Eindhoven nog weinig animo om echt te gaan staken.