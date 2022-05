Eindhoven verkoopt zeven monumentale panden maar nog even geduld, want de meeste zijn in gebruik

La­tijns-Amerikanen willen meer contact in Eindhoven: ‘Die mensen brengen zoveel schwung en plezier’

EINDHOVEN - Het Centro Latinoamericano de Orientación (CLO) zet zich al 23 jaar in voor contacten tussen de ruim 3500 Latijns-Amerikanen in Eindhoven en andere inwoners. Zaterdag deden ze een poging in wijkcentrum Fab28 in Stratum.

2 mei