Eindhoven verrast ‘jeugdhelden’ Thijn, Marissa en Niek met een lintje: ‘Een steun in de rug om door te gaan’

PSV-spits Luuk de Jong (32) laat weten dat hij stopt als internatio­nal

Luuk de Jong maakt niet langer deel uit van de groep spelers die geselecteerd kan worden voor Oranje. De spits van PSV heeft via sociale media laten weten dat hij stopt als international. De Jong heeft op 32-jarige leeftijd in totaal 39 interlands achter zijn naam gekregen en 8 keer weten te scoren in die wedstrijden.