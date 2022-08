Eindhoven wil café sluiten aan de Kruisstraat dat al vier jaar zonder vergunning open is

Brabantse kermisex­ploi­tan­ten op Park Hilaria: ‘Het hele huishouden doet mee, anders werkt het niet’

EINDHOVEN - Terwijl kermisexploitanten druk bezig zijn met het opbouwen van hun ‘zaak’ op Park Hilaria, is er ook even tijd om een praatje te maken met de krant. Over dat bijzondere leven dat altijd doorgaat. Over bloed dat kruipt waar het niet gaan kan.

5 augustus