Eindhoven wil doorzichtig geluidsscherm voor woonwagenbewoners, ‘maar niet tegen iedere prijs’

met video Vuurwerk, vlaggen en volop toeteren: feestvie­ren­de Marokko-fans zetten Brabantse steden op zijn kop

Harde toeters, Bengaals vuurwerk, Marokkaanse en Berberse vlaggen en uitzinnige fans. Op verschillende plekken in Brabant vierden fans van het Marokkaanse elftal de overwinning op het WK voetbal. Onder meer in de Kruisstraat in Eindhoven verzamelde zich een grote groep trotse supporters. Die trokken later op de avond naar het centrum van de stad. Ook in de binnensteden van onder meer Tilburg, Breda en Den Bosch was het erg druk.

7 december