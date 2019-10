Eindhoven wil hogere torens, ook bij Hema, V&D, kanaal en Heuvel

Verborgen shishaloun­ge ontdekt in Woensel in Eindhoven, hoogzwange­re vrouw voor controle naar ziekenhuis

4 oktober EINDHOVEN - In de wijk Woensel in Eindhoven is woensdag een verborgen shishalounge ontdekt. Er werden in een ruimte te hoge CO-waarden gemeten. Daarom moest een hoogzwangere vrouw ter controle naar het ziekenhuis worden gebracht. Dat meldt de gemeente.