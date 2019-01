Eindhovenaar (17) grist telefoon uit handen van vrouw tijdens Marktplaats-deal in Sint-Oedenrode

Achter­stand Cure bij inzamelen afval in Eindhoven

10 januari EINDHOVEN - De Eindhovense afvalinzamelaar Cure heeft sinds de feestdagen een achterstand met het ophalen van afval dat in de ondergrondse containers wordt gestort. Dat leidt er toe dat veel van die containers vol zitten, waardoor het afval op of rond die containers wordt geplaatst in plaats van dat het erin wordt gestopt. En dat heeft weer als gevolg dat het op tal van plekken in de stad klachten regent over vervuiling en zwerfafval.