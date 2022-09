Eindhovenaar (43) smeekt om laatste kans, maar OM wil hem op rechte pad dwingen

Oekraïners hebben langer onderdak nodig: ‘Genoeg gastgezin­nen, maar in eerste instantie willen mensen een eigen plek’

EINDHOVEN - Ruim een half jaar na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is duidelijk dat de vluchtelingen voorlopig niet terug kunnen en langer onderdak nodig hebben. Dat betekent extra opvangplekken. Hoe dat geregeld wordt, is de vraag.

2 september