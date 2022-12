Eindhovenaar (53) moet week de cel in voor aanranden vrouw

Alweer dier dood omdat bezoekers beesten zelf voeren, nu een alpaca: ‘Bonbons, sushi en rookworst. Te gek voor woorden’

HELMOND - Triest nieuws vanuit dierenpark De Rippert in Helmond. Daar is deze week een jonge alpaca overleden. De oorzaak van de dood van het dier? Het feit dat bezoekers van het park de beesten voeren. Ze eten te veel of de verkeerde producten. Daardoor gingen al eerder dieren dood in Helmond. Voeren is daarom per direct verboden.

30 november