Eindhovenaar Chris vertelt in Dela-spotje over muziek die hem raakt: ‘Niet de muziek voor bij mijn uitvaart hoor’

In de tv-spotjes luisteren koppels met elkaar naar hun muzieklijstjes met zeven liedjes, en dat zorgt voor spontane reacties als ontroering, emotie en blijdschap. Ook in het leven van Chris en Rosalie speelt muziek een belangrijke rol. ,,We leerden elkaar kennen in coronatijd tijdens de lockdown. We konden niet op stap dus we hebben heel wat avonden samen thuis plaatjes geluisterd.” Soms was dat bij Chris in Eindhoven, dan weer bij Rosalie in Tilburg.