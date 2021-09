Eindhovenaar die met armen vol pakken koffie winkels uitliep krijgt drie jaar cel

Dré Rennenberg (84) wil nog één keer pieken, OAE-lijsttrek­ker op toernee door Eindhoven

9:00 EINDHOVEN - Zonder verkiezingen verdubbelde het zetelaantal van het Ouderen Appèl Eindhoven (OAE) afgelopen zomer naar vier. Twee voormalig SP’ers maakten de overstap naar de partij van raadsnestor Dré Rennenberg. Toch voelt de OAE-fractievoorzitter zich nog machteloos tegenover het blok van de coalitie in Eindhoven. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart wil de 84-jarige politicus nog één keer pieken. Hij mikt op grote winst. Met een nieuw boek en een toernee door de stad is hij al met de verkiezingscampagne begonnen.