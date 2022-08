Eindhovenaar die met pistool op Kruisstraat stond ‘weet van niks’ en wil eigenlijk predikant worden

Met video Liefdeskop­pel leerde elkaar kennen vanaf balkon in Woen­sel-West en zijn sinds 1944 onafschei­de­lijk

EINDHOVEN - Henk de Vaal (93) pinkt een traantje weg van geluk en dankbaarheid. Want de sportman is zondag 75 jaar getrouwd met Anneke, en dat was voor haar niet altijd even gemakkelijk.

6 augustus