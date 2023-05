Eindhovenaar heeft seks met 13-jarig weggelopen meisje ‘om van haar af te zijn’

Met video Wie is Wendy? Deze Eindhoven­se is de nieuwe vlam van Peter Gillis

ASTEN/EINDHOVEN - Rechtszaken of niet: voor de liefde is altijd tijd. De nieuwe vriendin van ondernemer en realityster Peter Gillis is de Eindhovense Wendy van Hout. Ze is geboren en getogen in de lichtstad en komt uit een echte kermisfamilie. De twee leerden elkaar kennen op het terras van Oostappen Park Blauwe Meer in Lommel.