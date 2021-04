Eindhovenaar Joeri Veenstra gedood uit pure jaloezie, tien jaar cel geëist tegen Bosschenaar

Inbraak bij radioma­kers op Strijp-S: ‘We hebben geen cent op de bank’

7 april EINDHOVEN - Plug-in-City, gevestigd op het Ketelhuisplein op Strijp-S, is zwaar gedupeerd door een inbraak die vermoedelijk dinsdagavond of -nacht werd gepleegd. Vooral online radiostation Rararadio is getroffen: daar verdween voor een kleine tien mille aan apparatuur. Radiomaken is er voorlopig niet bij.