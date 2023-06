Eindhovenaar kan stalken niet laten; ‘Het lijkt maar niet tot hem door te dringen’

Liet een Eindho­venaar met 2 kilo drugs in zijn caravan zich gebruiken of weet hij meer?

DEN BOSCH/EINDHOVEN - Er lag een flinke partij MDMA in zijn caravan aan Urkhovenseweg in Eindhoven. Maar had de man die ervoor terechtstond zich simpelweg voor een karretje laten spannen, of weet hij wel van de hoed en de rand?