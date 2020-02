Eindhovenaar van bed gelicht op verdenking van witwassen en vervoer van grondstoffen voor drugs

De man wordt ervan verdacht vorig jaar juli in een loods over de grens bij het Duitse Noordrijn-Westfalen spullen in een bestelbus te hebben geladen. Die spullen zouden bedoeld zijn voor de productie van synthetische drugs. Vervolgens zou hij dat hebben gelost in de buurt van Zaltbommel. De Duitse politie heeft op 2 september 2019 de loods doorzocht en honderden vaten met grondstoffen voor de productie van synthetische drugs, zoals methylethylketon, ethylacetat, aceton en zwavelzuur in beslag genomen. Daarna is het onderzoek door Duitsland aan Nederland overgedragen.

Eerdere strafzaak

Daarnaast is de man ook als verdachte in beeld gekomen in een ander Nederlands onderzoek van het Landelijk Parket dat al in 2018 op zitting is geweest. Het ging toen ook om de invoer van precursoren, synthetische stoffen waarmee andere stoffen kunnen worden gemaakt. In die strafzaak is al een veroordeling uitgesproken.