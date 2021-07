Eindhovenaar verkocht zelfmoordpoeder mogelijk aan honderden klanten, zes mensen overleden

Sappen van Coca-Cola in Valkens­waard­se zak: Me­ga-Inliner boekt succes in Zuid-Afri­ka met milieu­vrien­de­lijk alterna­tief

22 juli VALKENSWAARD - Succes in Zuid-Afrika voor de recyclebare zak voor tankcontainers van het Valkenswaardse bedrijf Mega-Inliner. Coca-Cola Company, dat zijn sappen en smoothies in de zakken laat vervoeren, is enthousiast over de milieuwinst van de vinding.