Eindhovenaren Tjerk en Eline Wisse hebben het volleybalbloed door de aderen stromen: ‘We hadden eigenlijk geen keus’

Het was voor Tjerk (17) en Eline (22) Wisse al vroeg duidelijk: zij groeiden niet op met een voetbal of hockeystick, nee, zij stonden iedere week met een volleybal in de hand. Meer dan 12 jaar later spelen ze nog steeds iedere week in de sportzalen van studentenvolleybalvereniging Hajraa. ,,We weten niet beter.”

,,Had je die laatste bal niet wat beter kunnen raken”, vraagt Eline plagend aan haar broer Tjerk in het studentensportcentrum in Eindhoven. ,,Tja, hij glipte door mijn handen”, vult Tjerk aan terwijl Eline lacht. ,,Af en toe moet je elkaar een beetje op de hak kunnen nemen, toch. Dat doe je als broer en zus.” Ze volleyballen beiden in het eerste van Hajraa, Tjerk bij de mannen, Eline bij de vrouwen.

Klik was er meteen

En zo gaat het al jaren tussen de twee. Ze hebben de liefde voor het spelletje niet van een vreemde. Hun ouders volleybalden jarenlang bij VV Harambee in Enschede. ,,Met zulke volleybalfanaten als ouders, hadden we eigenlijk geen keus”, zegt Tjerk. ,,We wisten niet beter. Op vijfjarige leeftijd stonden we al ingeschreven bij volleybalvereniging VCE/PSV Eindhoven. De klik met de sport was er meteen. Alsof er volleybalbloed door onze aderen stroomt.”

Quote Bij VCE/PSV waren de leeftijden te uiteenlo­pend. Bij Hajraa volleybal ik enkel met studenten. Eline Wisse (22), volleybalster uit Eindhoven

Na twaalf jaar besloten Tjerk en Eline het gemoedelijke VCE/PSV in te ruilen voor het iets minder gemoedelijke Hajraa. Ze waren toen allebei zeventien jaar oud. ,,Het perfecte moment om over te stappen naar een studentensportclub”, concludeert Eline. ,,Bij VCE/PSV waren de leeftijden te uiteenlopend. Ik matchte niet met de oudere dames uit het team. Bij Hajraa volleybal ik enkel met studenten. Nu kan ik altijd terecht met mijn vragen over de toetsweek.”

Belangrijke bijzaken

Naast de sport zijn nu ook de bijzaken erg belangrijk. ,,Hajraa is meer dan een volleybalclub. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals reisjes, feestjes en bijeenkomsten voor de leden.” Volgende maand vertrekken geïnteresseerde leden richting Winterberg. ,,Het is de bedoeling dat we gaan skiën, maar de après-ski zal voor vele het belangrijkste zijn.”

Eline Wisse heeft al een aantal keer in de organisatie van dit soort activiteiten gezeten, maar dat is volgens haar niet zo moeilijk. ,,Regel bier en je bent al een heel eind”, zegt ze lachend. Ondertussen schudt Tjerk zijn hoofd. Hij is pas zeventien en mag nog niet drinken. ,,Ik heb het ook gewoon leuk zonder alcohol”, zegt hij. ,,Wacht maar”, vult spottend Eline aan. ,,Als je zelf achttien bent, praat je misschien heel anders.”

Quote Onze eerste prioriteit is winnen. Randzaken als bier komen later wel Tjerk Wisse (17), volleyballer uit Eindhoven

U vraagt zich misschien af: wordt er ook nog serieus gesport? ,,Jazeker”, bevestigt Eline. Tjerk en Eline volleyballen beiden in de tweede klasse, waar een plek in de bovenste regionen niet ondenkbaar is. De mannen, die zaterdag met 3-2 wonnen van Horst, staan zesde. De vrouwen gaan na de 3-1 zege op Volley Lek en IJssel als derde de carnavalsbreak in. ,,We willen allebei in de top vijf eindigen”, vertelt Tjerk. ,,We nemen het heel serieus en zijn erg gemotiveerd. Onze eerste prioriteit is winnen. Randzaken als bier komen later wel.”