Eindhovens mysterie: wat heeft dit beeldje met carnaval te maken?

Dit is het Volderke. De vrolijke man (of is het een vrouw?) is een volder. Een wat? Volderen is een uitgestorven ambacht waarbij een wollen weefsel wordt vervilt. De wol werd door de voller steviger en waterdicht gemaakt. Volgens de traditionele methode dompel je het weefsel in een grote bak met heet water, urine en vollersaarde: een vettige klei die het vuil uit de vezels opneemt. Door het weefsel met de voeten aan te stampen, gaat de stof vervilten en krimpen, zo lees je hier. Dit werk werd later overgenomen door watermolens, vandaar het rad.

Beeldje voor carnaval?

Maar wat heeft dat met carnaval te maken? Het beeldje werd in 1964 door carnavalsvereniging De Volders aan Eindhoven geschonken. In dat jaar bestond de vereniging elf jaar, een jubileum dus. Het Volderke groet je op Eindhovense carnavaleske wijze. Met de hand omhoog en dan salaai in plaats van alaaf.

Deze tekst vind je onder Het Volderke, dat gemaakt is door kunstenaar Hans Goddefroy:

’n volder is ‘ne

goeie mens · salaai!

’n kaôje volder

is ter nie · salaai!

’n kaôje mens is

ginne volder · salaai!

’n goeie volder is

ginne kaôje · salaai!

Kom je een dezer dagen in de Hermanus Boexstraat? Groet ’t manneke (of vrouwke) dan even.

Volledig scherm Het Volderke in Eindhoven. © indebuurt Eindhoven

