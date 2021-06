Eindhovens raadslid over controle op vliegveld: ‘Vanwege mijn huidskleur beschouwd als potentiële crimineel, ik gun dit niemand’

'Dan gaan we failliet': beachclub in Eindhoven verzet zich tegen jet­ski-boe­tes

7:55 EINDHOVEN - Moet je wel of geen vaarbewijs hebben om op de Landsardplas in Eindhoven een jetski te kunnen besturen? Het antwoord op die vraag is van levensbelang voor Landsard Beach, zegt eigenaar Jim Mols. ,,Als we de drie boetes van ieder 2.750 euro moeten betalen, gaan we failliet.”