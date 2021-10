Eindhovense asfaltfabriek stoot te veel gevaarlijk benzeen uit, gemeente legt dwangsom op en dreigt met productiestop

Atelier Néer­landais in Parijs voor creatieve­lin­gen: ‘Fransen houden van status. Ze kijken anders aan tegen prestige dan wij’

18 oktober EINDHOVEN - Voor creatieve Nederlandse ondernemers die in Frankrijk aan de bak willen komen, is er een handig adres midden in het centrum van Parijs: het Atelier Néerlandais aan de Rue de Lille. Die hulp kan goed van pas komen. ,,Nederlanders zijn vaak erg resultaat- en prijsgericht. Dat telt in Frankrijk natuurlijk ook, maar soms spelen er andere dingen een rol", zegt Lilian Widdershoven, hoofd van het atelier.