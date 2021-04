Eindhovense avondschool groeide uit tot invloedrijkste designopleiding ter wereld

Lintjesregen Lintjes voor bijzondere verdien­sten van zestien Eindhovena­ren

13:00 EINDHOVEN - In Eindhoven hebben dit jaar zestien mensen een koninklijke onderscheiding gekregen. Het gaat om mensen die vanwege een indrukwekkende lijst activiteiten voor de gemeenschap in het zonnetje worden gezet. Door de nog steeds geldende coronamaatregelen is de aanpak voor de tweede keer op rij anders dan in andere jaren. Daarom geen feestelijke bijeenkomst waarbij de lintjes worden opgespeld, dat vindt op een later tijdstip plaats.