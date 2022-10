Eindhovense band Mac Taple speelt voor de derde keer in de Cavern, het thuishonk van The Beatles in Liverpool

In vijftien maanden bijna 5.000 banen weg bij Signify; verlich­tings­be­drijf somberder over 2022

EINDHOVEN - Het Eindhovense lichtbedrijf Signify is pessimistischer over 2022. De voormalige lichttak van Philips heeft last van moeilijkere marktomstandigheden in China en een gedaald consumentenvertrouwen. Het bedrijf is in de afgelopen 15 maanden enorm afgeslankt: vergeleken met juni 2021 telt het concern nu bijna 5.000 banen minder.

8:27