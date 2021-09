Eindhovense boekendief krijgt nog een kans

In garagebox in Eindhoven lag enorme hoeveel­heid munitie, politie onderzoekt vuurwapens op sporen

4 september EINDHOVEN - In de garagebox vol wapens waar de politie twee weken geleden op stuitte in Eindhoven viel vooral de enorme hoeveelheid munitie op. Het zou gaan om duizenden patronen. Van de vuurwapens wordt onderzocht of ze zijn gebruikt bij schietpartijen of aanslagen.