Eindhovense duiker Thomas zorgt voor ‘schone’ tunnelvloer in nieuwe rijksweg A16: acht uur werken onder water

Lekker uit eten in restaurant? Maak dan haast, want het loopt storm met de reserverin­gen

6:00 EINDHOVEN/HELMOND - Wie in het weekend nog een tafeltje wil in een restaurant kan maar beter haast maken. Met de nieuwe versoepelingen in zicht heeft het aantal reserveringen een enorme vlucht genomen. ,,Het is een gekkenhuis.”