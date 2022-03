Eindhovense Eva de Bruijn naar finale Beste Raadslid

Op basis van stemmen zit het raadslid van GroenLinks bij de laatste vier kandidaten. In de finale zijn Diederik Boomsma (CDA, Amsterdam), Nathalie Nede (ChristenUnie, Arnhem) en Doğukan Arif Ergin (Denk, Schiedam) haar tegenstanders.

Het publiek kan blijven stemmen tot 14 maart. Ook worden de finalisten door een jury beoordeeld. De winnaar wordt maandagavond bekendgemaakt in talkshow M.

Eva de Bruijn is sinds 2018 raadslid en werd in 2020 al verkozen tot politiek talent van het jaar in Eindhoven. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen staat ze op plek drie van de kandidatenlijst van GroenLinks.