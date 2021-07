Eindhovense grafrover weet niet waar hij babylichaampje liet en noemt zich ‘een zeer slecht mens’

Burgemees­ter Jorritsma alleen nog in noodgeval­len over de busbaan in Eindhoven

22 juli EINDHOVEN - Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven gaat alleen nog in strikt noodzakelijke gevallen zoals crises en calamiteiten met zijn dienstauto over de busbaan in de stad. Zijn ontheffing zal er voor aangepast worden.