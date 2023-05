Eindhovense handhavers hebben inmiddels handboeien bij zich en kregen meer salaris, maar werving blijft een probleem

indebuurt.nl Net schilderij­tjes: dit zijn jullie foto's van blauwere­gen in Eindhoven

Wie een rondje door Eindhoven loopt, heeft het vast wel gezien. De blauweregen ofwel Wisteria staat volop in bloei. Je hebt zo’n klimplant trouwens niet alleen in blauwe of paarse tinten, maar ook in het geel, roze en wit. In een oproep op Facebook vroegen we om jullie mooiste foto’s en die deelden jullie graag. Kijk je mee?