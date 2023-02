Eindhovense hightech start-ups kunnen vooruit: weer honderden miljoenen euro’s investeringsgeld van Innovation Industries

Instituut voor GGZ-hulp De Hoop in Eindhoven na ruim een jaar al weer dicht

EINDHOVEN - De Hoop GGZ opende in juni 2021 een polikliniek voor volwassenen met psychische- en of verslavingsproblemen aan de Grand Combin in de Woenselse buurt Driehoeksbos. Eind vorig jaar is de kliniek alweer gesloten.

14:00