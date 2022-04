Eindhovense illustrator Kerstin Zabransky daagt kinderen uit met veel verhaaltjes in een groot verhaal

De prentenboeken van Zabransky, tevens vormgever bij deze krant, zijn uitgegroeid tot echte zoekboeken. Dat vindt ze een mooi uitgangspunt, want: ,,Die bieden mij en natuurlijk de kinderen volledige vrijheid om in een wereld te stappen waarin alles kan. Bovendien worden mijn boeken uitgegeven op groot formaat, dat is ook heel fijn en biedt mogelijkheden.”

'Zoek, Max, zoek!' Spread uit het nieuwste prentenboek van Kerstin Zabransky.

Het maken van een kinderboek was altijd al iets wat Zabransky altijd wilde. En omdat haar uitgever Clavis elk jaar een wedstrijd voor illustratoren organiseert besloot ze op een goed moment werk in te sturen. Die wedstrijd heeft ze niet gewonnen maar leidde wel tot deelname aan een expositie in het Belgische Hasselt.

Verhaallijnen

Ze vervolgt: ,,Eigenlijk pas een aantal jaren later ben ik zelf uitgevers gaan benaderen. Ook Clavis en die nam meteen contact met me op. Met als resultaat dat in 2013 mijn eerste prentenboek verscheen, Van wie is die staart? Dat is meteen ook mijn meest vrije boek geweest, in de volgende boeken heb ik meer verhaallijnen gebracht.”

Erop los fantaseren

Zabransky wil haar jeugdige publiek boeien en uitdagen door in een groot verhaal allerlei kleine verhaaltjes te leggen. Bovendien bieden haar illustraties veel ruimte om er zelf op los te fantaseren of kunnen kinderen aan de slag gaan met de zoekvragen die voor- en achterin het boek te vinden zijn.

'Zoek, Max, zoek!' Spread uit het prentenboek van Kerstin Zabransky.

Zoek Max Zoek! is een speurtocht geworden door de natuur waarin een klein meisje samen met haar hond Max op zoek gaat naar haar verloren knuffel Cato. Zo komen ze samen op allerlei plekken waar het meisje eerder is geweest. Van bossen tot strand, van park tot...

Hoofdrol altijd voor natuur

In Zabransky's werk is de hoofdrol eigenlijk altijd voor dieren en de natuur. ,,Allebei heel mooi en ook heel illustratief. Ik kan er veel in kwijt, ook de onvolkomenheden van flora en fauna. Dat zie je terug in mijn prentenboeken, maar ook in mijn andere werk zoals muurschilderingen in de stad, posters en prentbriefkaarten.”

Vijf talen

De zoekboeken van Kerstin Zabransky zijn ook in het buitenland populair en worden inmiddels in vijf talen uitgebracht. In het Italiaans, Koreaans, Complex Chinese (Taiwanees) en Simplified Chinese (standaard Chinees), haar nieuwste boek wordt nu ook in het Deens vertaald.

Zoek Max Zoek!, uitgeverij Clavis, kost 17,95 euro en is verkrijgbaar bij elke reguliere boekhandel. Kijk ook eens op de website: kerstinzabransky.com.

'Zoek, Max, zoek!' Kaft van het prentenboek van Kerstin Zabransky.