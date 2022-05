Eindhovense jongerentheatergroep Over de Top barst van ambitie

EINDHOVEN/EERSEL - Twee jaar na de oprichting speelt de Eindhovense jongerentheatergroep Over de Top zijn eerste voorstelling ‘live’ voor publiek. Regisseur Joop Hoogendorp maakte van het middeleeuwse verhaal over Koning Arthur modern muziektheater waarin alle bekenden uit de Arthur-verhalen de revue passeren, afgewisseld met dans en muziek.

Over de Top ontstond twee jaar geleden al, maar zoals bij zoveel verenigingen gooide ook hier het coronavirus roet in het eten. De groep komt voort uit een jongerengroep van Top Veldhoven voor jongeren van 14 tot 21 jaar.

Hart aan theater verpand

,,Maar heel wat mensen wilden na hun 21ste doorspelen en hadden hun hart inmiddels verpand aan het theater", zegt regisseur Joop Hoogendorp die zelf inmiddels theaterwetenschappen studeert. ,,En een aantal van ons wilde wel door, maar dacht dat studie en theater niet te combineren waren", vult bestuurslid Leanne Brand aan.

Volle dagen repeteren

Toch werd een en een twee en werd tijdens een feestje besloten door te gaan. Met in plaats van wekelijkse repetities een keer per maand een volle dag repeteren in het weekend. ,,Dat vereist een andere manier van repeteren", erkent Joop Hoogendorp. ,,Je kunt scènes immers minder vaak doen en je moet na vijf regetities alles al minstens een keer gedaan hebben. Ook moet je vantevoren al weten hoe je het gaat doen met het decor en licht en daar je scènes op inbouwen. Het toneelbeeld is zodoende al in een vroeg stadium duidelijk, wel hebben acteurs natuurlijk ook een eigen inbreng in hun rol.”

Ook dans- en tekstvoorstellingen

Hoogendorp en Brand benadrukken de fijne samenwerking tussen regie, choreografie, de eigen band en de acteurs van Over de Top dat inmiddels 25 leden telt. Ambities heeft de groep ook genoeg. Hoogendorp: ,,Onze eerste productie hebben we alleen via een livestream kunnen laten zien, Koning Arthur is voor het eerst ‘voor het echie'. Maar we willen meer en denken aan minstens twee keer per jaar muziektheater, maar met enige regelmaat ook een dans- of een pure tekstvoorstelling. Zo willen we de komende jaren doorgroeien naar een echte volwassenengroep met op termijn misschien ook wel weer een nieuwe jongerengroep.”

Over de Top Theater speelt Koning Arthur komend weekend in sociaal-cultureel centrum De Muzenval op Dijk 7 in Eersel. Zaterdag 21 mei om 20.00 uur, zondag 22 mei om 14.00 uur. Een kaartje kost 15 euro.