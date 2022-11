Eindhovense kinderpsychiater stopt na halve eeuw: ‘Nu praten we met kinderen wél over een trauma’

Percussio­nis­ten wereldwijd vinden elkaar op Tromp in Eindhoven: ‘Dit is een heel gezellig concours’

EINDHOVEN - Tromp Percussion is in volle gang in het Muziekgebouw in Eindhoven. Dit concours is een feestje voor mensen die van slagwerk houden. De finale zondag is traditioneel spectaculair. Met dit keer werk voor hamers.

16 november