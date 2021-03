Eindhovense laat met troostdeken zien dat actie tegen klimaatverandering kan en moet

Aanplant nieuwe populieren A2 bijna klaar

14:20 BOXTEL - De gemeente Best had vorig jaar al nieuwe populieren naast de A2 geplant. Rijkswaterstaat en Boxtel zijn nu in de afrondende fase om nieuwe populieren te planten. Ze vervangen de naar schatting 2200 iconische populieren die jaren in een dubbele laan aan twee kanten de A2 opsierden tussen Boxtel en Best. Ze werden twee jaar terug gekapt omdat ze onder meer gevaar op zouden leveren voor het verkeer.