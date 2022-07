Eindhovense leider mensenhandelbende blijft in de cel: ‘Dit zijn roofdieren’

Man ligt zwaarge­wond bij flat in Eindhoven, politie onderzoekt toedracht

EINDHOVEN - Bij een flat aan de Tellegenstraat in Eindhoven is vrijdagavond even na elf uur een man zwaargewond aangetroffen. Hij was niet aanspreekbaar en is per helikopter met spoed naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg vervoerd.

30 juli