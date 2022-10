Eindhovense Lichtjesroute blijft een populaire traditie

,,We kijken terug op een goede Lichtjesroute”, zegt voorzitter Baijens van het zondag geëindigde evenement. ,,Vorig jaar hadden we vanwege de euforie na corona een recordaantal bezoekers van 230.000. Nu waren er op de fietsersavond van 24 september wat minder deelnemers omdat het die dag flink geregend had. Maar de drie avonden dat mensen konden meerijden met de historische legervoertuigen waren weer volledig bezet.”

Voldoende vrijwilligers

Was er in voorgaande jaren sprake van een tekort aan vrijwilligers, nu waren er weer voldoende rechterhanden beschikbaar. Die wachtte volgens de voorzitter veelal simpele klussen, zoals ornamenten sjouwen en schroeven aandraaien. ,,En als het moeilijker was, waren er steeds voldoende ervaren mensen aanwezig.”

Ondanks de warme avonden van de nazomer leken er soms meer auto’s dan fietsers de 22 kilometer lange route door de verschillende stadsdelen te volgen. ,,Persoonlijk ga ik het liefste op de fiets”, vertelt Baijens. ,,Maar ik snap dat je, als je slecht ter been bent of kleine kinderen hebt, voor de auto kiest.”

Ook motorclubs volgden op verschillende avonden de uitgepijlde route. Baijens, die op zijn Facebook-profiel pronkt met een klassieke rode Porsche: ,,Dat snap ik wel. Zelf gebruik ik mijn oldtimer niet om naar mijn werk te rijden. Daar wil ik iets bijzonders mee doen. En het liefst met andere liefhebbers. Dat zie je ook bij zo’n motorclub.”

Elk jaar nieuwe ideeën

Gevraagd naar de toekomst van de Eindhovense traditie, zegt de voorzitter niet veel veranderingen te verwachten. ,,We hebben wel een verzoek gehad om in Meerhoven aan de slag te gaan, maar dat ligt te ver van de route. Maar elk jaar komen er wel ideeën voor nieuwe ornamenten.” Zoals vorig jaar, naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van koninklijk mannenkoor La Bonne Espérance. ,,Als we genoeg vrijwilligers hebben, gaan we daar graag op in.”

Het enige zorgpunt voor het bestuur van de Lichtjesroute is de factuur voor de elektriciteit. ,,Met de omschakeling naar ledlampen hebben we de verbruikskosten flink kunnen verlagen”, zegt Baijens. ,,Maar na de overgang van Endinet naar Enexis in 2017 hebben we een hoog vastrechttarief. We willen graag in gesprek om dat te beperken van begin september tot half oktober. Dat kan veel geld schelen.”