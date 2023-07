Eindhovense Marathonloop op de schop voor aanleg van nieuwe snelle busverbinding

Restaurant bij boerderij Vaderland in Nederwet­ten nog ongewis, buren maken bezwaar vanwege stankcir­kel, parkeren en verkeer

NEDERWETTEN - Het is nog afwachten of ambachtelijke boerderij Vaderland in Nederwetten een kleinschalig restaurant met terras kan openen. Buren, een concurrent én een hengstenhouderij hebben bezwaar.