Eindhovense Mary geeft jongeren in de stad een stem: 'Door anderen te helpen, voel ik me beter'

indebuurt.nlMary Aboud (19) is van jongs af aan al geïnteresseerd in politiek en doet niets liever dan anderen helpen. Deze passies combineert ze bij Jong040, een organisatie in Eindhoven die namens de jongeren uit de stad advies geeft aan de gemeenteraad. “Jongeren hebben vaak een andere visie. Ik vind het belangrijk dat die gezien wordt.”

Bij Jong040 duiken Eindhovense jongeren in verschillende thema’s en kijken ze wat de jeugd in de stad belangrijk vindt. Het zijn vaak onderwerpen waar Mary zelf ervaring mee heeft. “We zijn nu bezig met het thema mentale gezondheid”, vertelt ze. “Ik sta zelf op een lange wachtlijst voor de psycholoog en ik weet hoe moeilijk het voor Eindhovense jongeren is om hulp te zoeken. Dat motiveert mij om voor dit onderwerp te gaan.”

Het begon met een boek

Mary kwam terecht bij Jong040 via een maatschappelijk werker. “Ik had veel problemen thuis. Ik maakte ruzie met mijn ouders en werd daardoor depressief. Bij mij opleiding vroeg ik om hulp en zo kwam ik bij een maatschappelijk werker terecht. Op een dag kwam ik binnen met een boek over de Nederlandse politiek in mijn hand. Zo raakten we aan de praat over dit onderwerp en vertelde ik dat ik geïnteresseerd ben in politiek en maatschappelijke kwesties. Zij vertelde dat ze een leuk project voor mij kende. Dat was Jong040.”

Anderen helpen

Mary was meteen enthousiast en sloot zich aan. “Ik krijg veel energie van anderen helpen. Wanneer ik moeite heb met depressieve of zelfs suïcidale gedachtes en ik kan iemand helpen met zijn of haar problemen, daar ben ik dan zelf ook erg mee geholpen. Ik voel me dan altijd een stuk beter.”

Dat gevoel krijgt Mary ook bij Jong040. “Dat ik op deze manier jongeren in Eindhoven kan helpen en aan een betere toekomst voor de stad kan werken, doet me goed. Als ik een meeting heb gehad, voel ik me de dagen daarna altijd vrolijk.”

Quote Ik zou graag een veilige plek willen voor LG­BTQAI+-jongeren in Eindhoven. Ik ben zelf namelijk uit huis gezet toen ik uit de kast kwam

Veilige plekken voor dakloze jongeren

Een van de thema’s waar Mary nog aan wil werken, is veilige plekken voor LGBTQAI+-jongeren in de stad. “Ik ben zelf door mijn ouders uit huis gezet toen ik uit de kast kwam. Ik kwam terecht bij de Springplank, waar vooral jongeren met drank- en drugsproblemen zitten. Nu woon ik begeleid bij Neos. De begeleiding is goed, maar mijn medebewonders zijn allemaal een stuk ouder dan ik. Het is gezellig, maar ik merk vaak dat ik maar weinig met ze gemeen heb. Daardoor voel je je snel eenzaam. Ik zou willen dat er in Eindhoven een veilige plek komt voor LGBTQAI+-ers als ik, zodat niemand hetzelfde hoeft mee te maken.”

Iedereen kan meedoen

Alle jongeren uit Eindhoven kunnen zich aanmelden voor Jong040. “Je kunt via Instagram en Facebook een bericht sturen. Dan kom je in contact met een van ons. Wij geven door wanneer de volgende bijeenkomst is en als je wil, mag je dan komen. Het is altijd vrijblijvend. Je hoeft alleen te komen als je dat zelf ook wil.”

Verschillende meningen

Wat Mary het mooiste vindt aan Jong040, is de manier waarop iedereen samenwerkt. “We zijn met een groep van 43 man. Wanneer we een brainstormsessie houden, zijn er veel verschillende meningen in de groep. Iedereen luistert met respect naar elkaar en daardoor lukt het samenwerken altijd goed. Daarnaast is het heel gezellig. Het voelt echt als een vriendgroep en helemaal niet als werk of moeite.”

