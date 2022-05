Eindhovense muzikant Richard van Kruysdijk in voorstelling Scapino Ballet

Heathrow helpt Jens van Grunsven over tegenslag heen

De derde plaats gistermiddag in de Henders & Hazel Prix was een mooie opsteker voor Jens van Grunsven. De springruiter uit Erp kon wel een opkikker gebruiken, nadat de week van het CSI Eindhoven begonnen was met een fikse tegenvaller.

