Eindhovense oer-punkers van The Flyin’ Spiderz schitteren op roze vinyl

‘Auw!’ Muzikant Koos Cornelissen kijkt ietwat verbluft naar de felroze vinyl-lp in zijn handen. De plaat zorgt haast voor een spetterend effect op het zonovergoten terras van ‘zijn’ café Wilhelmina (hij is mede-eigenaar). Samen met twee andere leden van punkband The Flyin’ Spiderz is hij aangeschoven om te vertellen over hun debuut-lp uit 1977. De roze versie is een heruitgave: deze verschijnt zaterdag in een gelimiteerde oplage.