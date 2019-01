Eindhovense rapper Kempi rouwt om doodgeschoten 'broer' Feis: 'Je laat me huilen als een kind’

Necrologie Overleden Ties Walravens (79) uit Eindhoven ‘DBS’er met een gouden hart’

19:09 EINDHOVEN - Ties Walravens was een belangrijke ‘wervel’ in de DBS-ruggegraat. Zijn betrokkenheid bij de voetbalclub was enorm. Woensdag 26 december is hij op 79-jarige leeftijd overleden.