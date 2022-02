Eindhovense rasta-overvaller hoort pas over een maand of hij opnieuw zestien jaar cel krijgt

Oekraïners in Zuid­oost-Bra­bant houden hun hart vast: ‘Zonder stevige reactie stopt Poetin niet’

GELDROP/NUENEN - Met angst en beven volgen Oekraïners in de regio de oplopende spanningen in hun land. Na de erkenning door de Russische president Poetin van de republieken Donetsk en Loehansk, heeft de in Geldrop wonende Grygoriy Rybalchenko bitter weinig hoop dat een oorlog nog kan worden afgewend.

23 februari