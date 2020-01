Eindhovense ‘Rasta-overvaller’ is volgens advocaat zondebok voor geweldsgolf

De man (52) werd maart vorig jaar opgepakt toen hij volgens het OM net het Casino in Oss had overvallen. Een dag eerder sloeg hij toe bij de Casa in Eindhoven. De politie vond bij hem, naast de buit, een rasta-pruik op zijn kamer. Daarmee kwam een einde aan de klopjacht die ze had geopend op een overvaller die met zo’n kapsel anderhalve maand lang om de paar dagen gewapend toesloeg. Agenten speurden in hun vrije tijd mee, supermarkten kregen extra beveiliging en de Jumbo vroeg in een advertentie om tips.