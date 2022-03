Eindhovense roadshows voor mensen in de bijstand: ‘Als ik de taal niet spreek, blijft alles moeilijk’

EINDHOVEN - Ondanks het economische hoogtij dat Eindhoven mede dankzij Brainport beleeft, zijn er nog veel inwoners die niet meegaan in die golf van voorspoed. Roadshows verleiden hen in beweging te komen.

Een volle zaal in wijkcentrum ’t Slot op het Kastelenplein vrijdagochtend. De gemeente Eindhoven heeft met WIJeindhoven, het Participatiebedrijf en het Werkgelegenheidsteam mensen die al langere tijd in de bijstand zitten uitgenodigd. Doel is dat ze meer gaan doen met hun verlangens, interesses en capaciteiten.

,,Voor sommigen is dat een betaalde baan, voor anderen is koffie schenken in het verzorgingshuis al een flinke stap”, zegt Yasin Torunoglu, wethouder participatie. De een heeft gerichte scholing nodig, een ander alleen een laatste duwtje in de rug.

Met baby vanuit Marokko naar Eindhoven

De bijeenkomst ofwel roadshow begint met een besloten deel waarin de bezoekers kennismaken met organisaties als Ergon, Dress for Succes en Sociaal Raadslieden. Daarna worden ze getrakteerd op verse poffertjes en maken ze in twee groepen een wandeling door de wijk naar locaties waar ze aan de slag zouden kunnen gaan.

Quote Als ik de taal niet spreek, blijft alles moeilijk. Nu behelp ik me met Google Translate. Saida Elazery

Saida Elazery is een van de deelnemers aan de roadshow. Een jaar geleden kwam ze met haar baby vanuit Marokko in Eindhoven terecht. In het Engels vertelt ze dat ze vanochtend informatie heeft gekregen over een online cursus Nederlands. ,,Daar ben ik blij mee, want als ik de taal niet spreek, blijft alles moeilijk. Nu behelp ik me met Google Translate.” In Marokko heeft ze sociologie gestudeerd en in een restaurant gewerkt. In Eindhoven wil ze op den duur mensen helpen.

Leuk om mee te doen

Met de anderen wandelt ze naar woonzorgcentrum Gagelbosch, waar een coördinator hen vertelt wat ze als vrijwilliger voor de bewoners kunnen doen: koffie inschenken, spelletjes doen en vooral wandelen, daar is veel behoefte aan. Daarna gaan ze nog naar een ontmoetingsplek voor jongeren van Dynamo.

Projectleider bij WIJeindhoven Patrick van de Nieuwenhof is blij met het initiatief van de roadshow. ,,Het is laagdrempelig en heeft niet de sfeer van een verplichting die de gemeente je oplegt. We willen duidelijk maken dat het vooral leuk is om mee te doen in de samenleving.”

Afhankelijk van een rolstoel

André van Helvoirt (64) deed eerder in de week mee aan de roadshow in Oud-Woensel. ,,We vertrokken vanuit het UWV-kantoor en kwamen uit bij Kronehoef (woonzorgcentrum, red.) aan de Kloosterdreef. Ik wist niet dat er in die buurt zóveel instanties en organisaties zitten.”

Quote Ik ben goed met computers en heb nu gezien dat ik ouderen daarmee kan helpen. André van Helvoirt

Sinds enige tijd is hij afhankelijk van een rolstoel, wat zijn mogelijkheden heeft beperkt. ,,Maar ik ben goed met computers en heb nu gezien dat ik ouderen daarmee kan helpen.” Overigens maakt hij nog wel een kanttekening over die organisaties. ,,Ze zijn niet allemaal goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Bij De Boei in de Kruisstraat moest ik helemaal achterom. Toen ik eenmaal binnen was, was de helft van de voordracht al voorbij.”